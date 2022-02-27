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Üsküdar’da ağaca çarpan otomobil yan yattı

Üsküdar’da ağaca çarpan otomobil yan yattı
27.02.2022 10:36

OTOMATİK OYNAT

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Üsküdar’da direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Devrilen otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan ve kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücü, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, Üsküdar Çengelköy Şekip Ayhan Özışık Caddesinde dün meydana geldi. İddiaya göre, 34 HB 9321 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralan kadın sürücü kendi imkânlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, kaza yapan kadın sürücüyü teselli ederek su verdi. Kazanın etkisinden çıkamayan kadın sürücü, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

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