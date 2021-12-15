Haberler Yaşam Videoları Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu

Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu

Üsküdar Sahili’nde çöpler kıyıya vurdu
15.12.2021 15:29

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Türkan Şoray’ın kızı yatak...
Ana Sayfa 01:21
Kum yüklü kamyon kuryenin...
Ana Sayfa 06:45
Selin Ciğerci'den flaş Gökhan...
Ana Sayfa 01:10
Gözünden sakındığı eşi hem...
Ana Sayfa 00:46
Hızı 90 kilometreye ulaşan...
Ana Sayfa 01:27
Domaniç-İnegöl karayolunda kar...
Ana Sayfa 06:32
AK Parti'den flaş 'Ekonomik...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul Boğazı trafiğe...
Ana Sayfa 00:19
İki genç habersizce kendi...
Ana Sayfa 00:28
Turbo Turabi'den Acun'a: 'Kim...
Ana Sayfa 00:12
'Mevlana' dizisi için geri...
Ana Sayfa 00:08
Hadise’den ‘90’lar disko’...

İstanbul’da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar sonrası, denizde biriken çöpler Üsküdar Sahilde kıyıya vurdu. Kıyıya yakın noktada biriken çöpler içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskelerin yanı sıra ve hayvan ölüsü de olduğu görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte denizde yaşanan dalgalanmalar sonrası Üsküdar Sahili’nin kıyı noktalarında çöpler birikti. Denizin renginde de değişim olduğu gözlendi. Öte yandan kıyıya vuran çöpler arasında içerisinde plastik atıklar, kullanılmış maskeler ve hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA