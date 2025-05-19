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Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı
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Uşak’ta zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 19:32:50

Ankara-Uşak karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Uşak'ın Ankara-Uşak karayolunda, Hastane Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme kazada, V.A. (65) yönetimindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) yönetimindeki 45 HD 773 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Peugeot marka otomobil, önünde duran O.K.K. (38) yönetimindeki 64 BK 309 plakalı Fiat marka otomobile çarptı, ardından Fiat marka otomobil de İ.U. (36) yönetimindeki 64 ABK 781 plakalı Toyota marka otomobile çarpt. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 06 BDB 327 plakalı otomobilin sürücüsü ve otomobillerde bulunan 6 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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