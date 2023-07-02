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Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
02.07.2023 14:07

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Uşak’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara - İzmir Karayolu üzerinde Çarık Köy kavşağında meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine ilerleyen M.A.D. idaresindeki 34 FJD 576 plakalı otomobil, aynı yönde ilerlerken Çarık Köy kavşağına dönen Ş.O. idaresindeki 64 ABS 362 plakalı araca arkadan çarptı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle 34 FJD 576 plakalı otomobil şarampole uçarken, 64 ABS 362 plakalı otomobil ise kavşakta bekleyen 64 AV 468 plakalı traktöre çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.E, T.D. ve Ş.E. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumları iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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