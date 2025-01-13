Uşak’ta pompalı tüfekle eşini ve kayınbiraderini vuran şahıs gözaltına alındı

Uşak’ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak’ta, B.T. (38) isimli şahıs, eşi İ.T. (35) ve kayınbiraderi A.T. (55) ile tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ikisini de yaraladı. Olayın ardından şahıs, kendini eve kilitledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu B.T. gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.T., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İ.T.’nin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.