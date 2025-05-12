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Uşak’ta kuyumcuya silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç iki kişiyi yaraladı!
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Uşak'ta kuyumcuya silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç iki kişiyi yaraladı!

Giriş Tarihi: 12.05.2025 17:24:58

Uşak merkeze bağlı Özdemir Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda, 19 yaşındaki İ.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi ve bir müşteri yaralandı. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak'ın Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde, bir kuyumcuda silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki İ.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda iş yeri sahibinin kardeşi Ç.S. (47) ve kuyumcuda bulunan müşterilerden H.K. (70) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu, ticari taksi ile kaçtığı öğrenilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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