Uşak’ta korkutan yangın: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 18:24 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 18:24

Uşak'ta 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın, Karaağaç Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle evin balkon kısmında dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince balkon kısmında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, söndürme çalışmaları sırasında vücudunda yanıklar oluşan Özcan Aydoğan'nın (67) cansız bedenine ulaşıldı. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Özcan Aydoğan'ın evde yaşayan R.A'nın kayınvalidesi olduğu öğrenildi