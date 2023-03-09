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Uşak’ta 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

Uşak’ta 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı
09.03.2023 09:12

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Edinilen bilgilere göre Uşak’ta Kurtuluş Mahallesi Gürbüz Sokak’ta E.K. (17) ve İ.E.D. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle İ.E.D., yanında taşıdığı bıçakla E.K.’yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli ise ekiplerce saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken yaralı E.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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