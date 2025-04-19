Ünye’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Berkan D. yönetimindeki 52 AFT 779 plakalı motosiklet , yol kenarında bekleyen Engin A. yönetimindeki 52 TB 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkan D. yere savrularak yaralandı . Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.