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Ünye’de motosiklet kazası: 1 yaralı
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Ünye’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 21:06:47

Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi’nde yolcu indiren otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Burunucu Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Berkan D. yönetimindeki 52 AFT 779 plakalı motosiklet , yol kenarında bekleyen Engin A. yönetimindeki 52 TB 670 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkan D. yere savrularak yaralandı . Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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