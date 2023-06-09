Ünlü şef Somer Sivrioğlu’na hapis şoku: 22 yıl 6 ay isteniyor!

Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Beşiktaş'ta devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüştü. O esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

22 YIL 6'ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi.

Sanıklar Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yapı sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal taraf avukatlarıyla birlikte katıldı.

Olay yerinde keşif yapıldığı, bilirkişi raporunun beklendiği öğrenildi. Tutuksuz sanık Mehmet Levent Kula, iddianamedeki yapının maliklerinden biri olduğunu belirterek, ''Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti. Burası 1979 yolundan beri rahmetli dedemin yaptığı kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur. Duvarın yapım ve onarım tarihini bilmiyorum. Ölümlü vaka olduğu için üzgünüm ve pişmanım'' diyerek beraatını istedi.

YAPI MALİKLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mehmet Levent Kula'nın avukatı istinat duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu ifade ederek, ''İddianamedeki bilinçli taksir iddiasını kabul etmiyoruz. Bu çok ağır bir ithamdır. Duvarın yıkılıp yıkılmayacağını ön görmesi mümkün değildir. Kaldı ki burası yıllardır aynı kiracı tarafından arsası ve duvarıyla birlikte kiralanmıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum'' dedi. Sanık Gülay Kula ise savunmasında, ''Eşimden miras yoluyla bana ve çocuklarıma kalmıştır. Bahsi geçen duvarına hiç dikkat etmedim. Üzgünüm, olmasaydı iyiydi. Benim olayda kastım yoktur'' dedi.

"DUVAR BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SORUMLULUĞU ALTINDADIR''

Diğer bir sanık Sevinç Kula ise duvar hakkında bilgi sahibi olmadığını ve kiracıların herhangi bir tamir talebinde bulunmadığını söyledi. Sevinç Kula'nın avukatı, istinat duvarının yıllar içerisinde çok kez değişikliğe uğradığını belirterek, ''Duvar Beşiktaş Belediyesinin sorumluluğu altındadır. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş bizim bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmıştı'' dedi.

"KİRAYICIYA ÇIK DEDİK AMA ÇIKMADI''

Savunmasını gerçekleştiren son sanık Sakine Öçal, ''Ben Yalova'da yaşıyorum. Babam 50 sene evvel kiraya vermişti bize sadece kira geliyordu. Biz suçsuzuz. Beraatımı talep ediyorum. Kiracıya çık dedik ama çıkmadı'' dedi. Sanık sıfatında yer alan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini beyan etti.

SOMER SİVRİOĞLU BİR SONRAKİ CELSE DİNLENECEK

Duvarın altına kalarak ölen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve ağır yaralanan Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in avukatı istinat duvarıyla ilgili açtıkları davada alınan bilirkişi raporunda duvarın uzun süredir bakımsız olduğunu ve taşıma özelliği olmadığını belirterek "Duvarın yıkılmasında hem yapı sahipleri hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz" dedi.

Olaya şahit olana iki kişinin tanık olarak dinlenmesini, kiracı sanık sıfatında yer alan Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in meydana gelen yıkımda kusurlarının azla olduğu belirten müşteki avukatı tutuklu yargılanmalarını talep etti. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme heyeti bir sonraki celse Somer Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.