Olay, 8 Ağustos sabahı saat 07.00 sıralarında Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Minibüsle iş yerine gelen maskeli ve eldivenli 6 şüpheli, kapı kilitlerini 3,5 dakikada kırarak içeri girdi. Kalan sürede pirinç çubuklar, talaş halinde işlenmiş pirinç malzemeler, dizüstü bilgisayarlar ve sevke hazır değerli eşyaları çaldı.

Kamera ve Alarm Sistemini de Devre Dışı Bıraktılar

Hırsızlar, sadece malzemeleri değil, iş yerinin güvenlik kamera kayıt sistemini de söküp götürdü. Kamera cihazlarının bulunduğu kutuyu alan şüpheliler, alarmı devre dışı bırakarak izlerini kaybettirdi.

Bölgede Daha Önce de Benzer Olaylar Yaşanmış

İş yeri çalışanı Engincan Kartal, olayın ardından polise haber verildiğini belirterek, yaklaşık 350 bin lira zararlarının olduğunu söyledi. Kartal, daha önce bölgede benzer hırsızlık girişimlerinin yaşandığını, şüphelilerin aynı çete olabileceğini ifade etti. Polis, olaya karışan 6 kişiyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.