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Ümraniye'de silahlı kavgada ölen kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Ümraniye'de silahlı kavgada ölen kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı
16.01.2023 20:49

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Ümraniye’de oto saniye sitesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Deniz Sanayi Sitesi'nde iki sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Çevredeki esnafın da müdahil olduğu silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin geniş çaplı incelenmesinin ardından silahlı kavgada ölen şahsın 32 yaşındaki Emrah Güner olduğu tespit edildi. Güner’in sanayi sitesinde silah alım satım ve silah tamir işleri yaptığı öğrenildi. Öte yandan yapılan incelemelerin ardından ölen şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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