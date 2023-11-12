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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 10:05 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 10:12

Ümraniye’de polisten kaçan motosikletli sürücüden dayak yedi

Ümraniye’de motosikletli bir şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak birkaç sokak kaçtıktan sonra yakalandı. Şahıs, polis ekiplerinden kaçtığı esnada ara sokakta başka bir araca ani fren yapmasına neden olduğu sürücüden dayak yedi. Gözaltına alınan şahsa toplamda 24 bin 210 lira para cezası kesildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye 23 Nisan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri rutin kontrollerini yerine getirdikleri sırada kask takmadığını fark ettiği 34 HJH 241 plakalı motosikleti kullanan Talha T.yi durdurmak istedi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak üç sokak kaçmaya başladı. Ardından polis ekipleri Talha T.‘yi bir başka sokakta kıskıvrak yakaladı.

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