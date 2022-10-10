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Ümraniye’de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı

Ümraniye’de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı
10.10.2022 10:57

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Ümraniye’de polis ekipleri, uyuşturucu satan 5 kişiyi kıskıvrak yakaladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni ablukaya aldı. Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Filmleri aratmayan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uyuşturucu tacirleri kaçmaya çalışıyor, polis ekipleri şüpheli şahısları yere yatırarak ters kelepçeleyerek gözaltına alıyor.

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