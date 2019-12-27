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Ümraniye'de okulda taciz iddiası

27.12.2019 21:12

Ümraniye'de çocukları aynı okula giden iki aile birbirlerinden habersiz şekilde bir öğretmenin çocuklarını taciz ettikleri iddiasıyla şikayette bulundu. Aileler çocukları tarafından anlatılan kan donduran iddialar sonrası savcılığa şikayette bulundu. Aileler iğrenç iddialarla ilgili yaşadıklarını A Haber'e anlattı.


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