Ümraniye’de maskeli hırsızların merdiven ve semaver hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de bir binaya giren yüzleri maskeli iki şüpheli, bodrum katta bulunan depoya inerek elektrik merdiveni ile semaver çaldı. Sakin tavırlar içerisinde binadan ayrılan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binaya giriş yapan iki şüpheli şahıs, bodrum kattaki depoya inerek elektrik merdiveni ile semaveri çaldı. Kısa sürede sakin tavırlar içerisinde eşyaları çalan şüpheliler, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.