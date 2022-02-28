Haberler Yaşam Videoları Ümraniye’de maskeli hırsızların merdiven ve semaver hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de maskeli hırsızların merdiven ve semaver hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de maskeli hırsızların merdiven ve semaver hırsızlığı kamerada
28.02.2022 10:45

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:36
Rusya Ukrayna savaşında yeni...
Ana Sayfa 01:00
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak...
Ana Sayfa 00:27
Rakip takımın önünde yaşanan...
Ana Sayfa 00:42
Evini uyuşturucu üretim...
Ana Sayfa 02:30
Adana'da yaşlı adamın talihsiz...
Ana Sayfa 00:49
Serenay'ın sevgilisiyle...
Ana Sayfa 00:41
Kadıköy D-100 Karayolu'nda...
Ana Sayfa 02:36
Arkadaşının eski kocasıyla...
Ana Sayfa 00:17
Yakıt pompasını koparıp...
Ana Sayfa 01:14
Sultangazi Belediyesi'nden...
Ana Sayfa 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 01:45
Rusya tekrardan balistik...

Ümraniye’de bir binaya giren yüzleri maskeli iki şüpheli, bodrum katta bulunan depoya inerek elektrik merdiveni ile semaver çaldı. Sakin tavırlar içerisinde binadan ayrılan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binaya giriş yapan iki şüpheli şahıs, bodrum kattaki depoya inerek elektrik merdiveni ile semaveri çaldı. Kısa sürede sakin tavırlar içerisinde eşyaları çalan şüpheliler, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA