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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 08:26 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 08:34

Ümraniye'de iki araç takla attı: 3 yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Ümraniye Huzur Mahallesi, Erenler Çıkışı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkol alan Mert İ., 34 L 6685 plakalı aracı ile seyir halindeyken alkollün de etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritten ilerleyen Abdullah E.'nin kullandığı 33 BLE 70 plakalı araca vurdu. Vurmanın etkisiyle iki araç da önce refüje vurup, ardından takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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