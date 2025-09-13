PODCAST
Ümraniye’de İETT otobüsü alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 09:13
İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, yangın ekipler tarafından söndürüldü. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.
