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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 10:37 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 10:37

Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymayan şahıs polise çarparak metrelerce sürükledi

Olay, 3 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan bir şahıs, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Denetim yapan bir polis memurunun ise şahsın kaçmasını engellemek için aracı tuttuğu sırada şahıs gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi. Polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu hastaneye kaldırırken, polisin metrelerce sürüklendiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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