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Ümraniye'de bir araç aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı

Ümraniye'de bir araç aşırı hız yaptı, park halindeki 3 araca daldı
09.01.2022 11:12

OTOMATİK OYNAT

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Ümraniye’de cadde üzerinde aşırı hız yapan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen BMW marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı. Bir galeriye ait olan araçlarda maddi hasar oluşurken araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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