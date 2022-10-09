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Ümraniye’de aile boyu yol verme kavgası kamerada

Ümraniye’de aile boyu yol verme kavgası kamerada
09.10.2022 11:19

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Ümraniye’de trafikte iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Ailelerinin de karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahıslar birbirlerini darp etmeye başladı. Orta refüjde kavga eden şahısların eşleri de kavgaya dahil oldu. Kadınların da birbirine girdiği kavgaya çevredeki sürücüler müdahale etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavga o sırada yoldan geçen başka bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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