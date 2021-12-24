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UMKE ekibi buza dönen yolda, hastayı almadan geri dönmedi

UMKE ekibi buza dönen yolda, hastayı almadan geri dönmedi
24.12.2021 09:02

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Zonguldak’ta kar kalınlığı 50 santimetreyi bulan mahallede kurtarılmayı bekleyen hasta için adeta canını ortaya koyan UMKE ekibi, iki saatlik zorlu mücadelede hastaya ulaştı. Kenti üç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı adeta hayatı felç etti. Bazı bölgelerde bir metreyi bulan kar kalınlığı sebebiyle hastalar kurtarılmayı bekledi. İş makineleri kapanan yolları açabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle yardım bekleyen hastaların imdadına ise sağlık ekipleri yetişti. Ambulansların giremediği, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde UMKE ekipleri canla başla mücadele verdi. Hastalara ulaşabilmek için adeta canını ortaya koyan ekipler, zaman zaman küreklerle araçlarına yol açtı. Çaresizce ekiplerin gelmesini bekleyen hastalar ise kendilerini almaya gelen ekipleri karşılarında görünce rahat nefes aldı. İhbar üzerine gece yarısı Kozlu ilçesindeki bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi buza dönen yolda zorlu mücadele verdi. Fatih Sitesi Topbaşı Mahallesi’nde genel sağlık durumu bozulan ve acil çağrı merkezinden yardım isteyen 67 yaşındaki Fatma Gök’ün imdadına yetişti. Yaşlı kadının bulunduğu mahalleye ulaşmak için çabalayan ve adeta kar savaşçılarını andıran UMKE ekibi, zincir takarak yoluna devam etti. İki saat süren çabanın ardından hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Fatma Gök’ü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ulaştırmayı başardı.

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