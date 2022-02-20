Uludağ’da tatilciler sezonunu sonlarına doğru güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sezon sonu için geri sayım başladı. Hafta sonu Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen turistler Uludağ’da güneşli bir havada kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kar kalınlığının 1 metre 31 santimetre olduğu Uludağ’da, hava sıcaklı ise gün içinde 3-4 dereceleri gördü. Güneşin sıcaklığının hissettirmeye başladığı Uludağ’da vatandaşlar da havadan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Meteorolojinin resmi sitesine göre salı gününden cumaya kadar Uludağ’da yağmur bekleniyor.