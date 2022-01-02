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Uludağ’da kayak yaparken düşüp mahsur kalan tatilciyi jandarma böyle kurtardı

Uludağ’da kayak yaparken düşüp mahsur kalan tatilciyi jandarma böyle kurtardı
02.01.2022 12:50

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Uludağ’da kayak yaptığı esnada düşerek ayağını incilten ve bulunduğu yerde mahsur kalan tatilcinin imdadına jandarma yetişti. Tatilcinin kurtarılma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Kış turizminin en gözde merkezlerinden Uludağ’da kayak yapan tatilci, dengesini kaybederek düştü ve bacağını inciltti. Yanındaki cep telefonu ile jandarmayı arayan tatilci, ekipleri harekete geçirdi. Tatilcinin mahsur kaldığı yer belirlendi. Ekipler tatilciyi kar motoru ile mahsur kaldığı yerden aldı. 1. Oteller bölgesine indirilen tatilci, burada sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu anlar havadan drone ile saniye saniye kaydedildi.

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