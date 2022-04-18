RAMAZAN İMSAKİYE
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Uludağ’da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda

Uludağ’da günübirlikçi tatilcilerin ayı paniği kameralarda
18.04.2022 10:10

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, aç kalan ayı ailesi yine yerleşim birimlerine indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayı ailesi günübirlikçi tatilcilere korku yaşattı. O anlar kameraya kaydedildi. Kar kalınlığının 83 santimetre olduğu Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı. Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

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