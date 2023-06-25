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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren Aydın-Denizli otoyolunun ilk kontrolü için direksiyon başına geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren Aydın-Denizli otoyolunun ilk kontrolü için direksiyon başına geçti
25.06.2023 12:51

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Türkiye son 21 yılda ulaşımda adeta çağ atlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, Aydın-Denizli Otoyolu güzergâhında yolculuk süresinin 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşeceği müjdesini paylaşmıştı. Müjdenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.

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