Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı süren Aydın-Denizli otoyolunun ilk kontrolü için direksiyon başına geçti

Türkiye son 21 yılda ulaşımda adeta çağ atlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Türkiye genelinde 21 yılda yaklaşık 193 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret ederek, Aydın-Denizli Otoyolu güzergâhında yolculuk süresinin 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşeceği müjdesini paylaşmıştı. Müjdenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyol çalışmalarını yerinde inceledi, bilgi aldı. Ardından direksiyon başına geçti, yapımı devam eden otoyolun ilk kontrolünü bizzat kendisi yaptı.