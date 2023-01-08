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Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı

Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı
08.01.2023 19:58

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Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin takas edildiğini belirterek, “Başarılı bir esir takası daha. 50 asker evlerine döndü. Bunlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bölgesel Savunma Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar, Sınır Muhafız Teşkilatı, Deniz Kuvvetleri, Özel Harekat Kuvvetleri'nden” dedi. Ukraynalı askerlerin 33’ünün subay 17’sinin ise er ve çavuşlardan oluştuğunu aktaran Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızı geri getirmek ve bunu yerine getireceğiz" dedi.

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