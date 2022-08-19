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Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım
19.08.2022 12:22

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Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrası teşekkür mesajı yayınladı. Zelenskiy mesajında, "Müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını görüştük. Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenskiy, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.

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