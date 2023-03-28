RAMAZAN İMSAKİYE
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U dönüşü yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı!

U dönüşü yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı!
28.03.2023 01:14

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.S.C. hakimiyetindeki 41 ALS 618 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan Y.A. idaresindeki 41 PL 4374 plakalı otomobille çarpıştı. Çapmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı R.S.C., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay ile alakalı inceleme başlattı.

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