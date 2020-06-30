tyİstanbul Beyoğlu'nda korkutan anlar! Araç yandı cadde trafiğe kapatıldı...

30.06.2020 13:07

Gelen son dakika haberine göre, Beyoğlu'nda bir otomobilin alev alev yandığı sırada yürekler ağza geldi. Seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarı attığı araç alev topuna döndü. Araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sütlüce'den Eyüpsultan istikametine gitmekte olan ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini araçtan, son anda dışarı attı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.