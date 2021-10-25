Tuzla'da yürekleri ısıtan görüntüler

Tuzla’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi temizlik görevliler ile bir sokak köpeğinin görüntüleri yürekleri ısıttı. Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediyesi Temizlik personelleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tuzla’nın her sokağını büyük bir özenle temizliyorlar. Temizlik personellerine de Tuzla Belediyesi tarafından takipleri yapılan sokak hayvanları eşlik ediyor.