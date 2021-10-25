Haberler Yaşam Videoları Tuzla'da yürekleri ısıtan görüntüler

Tuzla'da yürekleri ısıtan görüntüler

Tuzla'da yürekleri ısıtan görüntüler
25.10.2021 12:56
Ana Sayfa 00:38
Kopya çekmek için düzenek...
Ana Sayfa 02:53
Radyocu Mehmet Karahan ile...
Ana Sayfa 00:24
Didem Soydan'ın seksi pozları...
Ana Sayfa 00:35
Aldatıldı mı?
Ana Sayfa 00:17
Karan önlemi!
Ana Sayfa 03:45
İşte yakalanan 15 Mossad ajanı
Ana Sayfa 00:20
İstanbulda ulaşım çilesi!...
Ana Sayfa 01:16
Balıkesir'de orman yangını
Ana Sayfa 01:39
Erman Toroğlu'dan Ali Koç'a...
Ana Sayfa 00:23
ŞİMŞEK artık vurmaya karar...
Ana Sayfa 01:01
Muğla'da yaz günlerini...
Ana Sayfa 01:00
Marmara Denizi'nde yoğun sis...

Tuzla’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi temizlik görevliler ile bir sokak köpeğinin görüntüleri yürekleri ısıttı. Ellerindeki süpürge ile köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediyesi Temizlik personelleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tuzla’nın her sokağını büyük bir özenle temizliyorlar. Temizlik personellerine de Tuzla Belediyesi tarafından takipleri yapılan sokak hayvanları eşlik ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA