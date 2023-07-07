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Tuzla'da tekstil atölyesi alev alev yandı!

Tuzla'da tekstil atölyesi alev alev yandı!
07.07.2023 22:21

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Tuzla'da bir tekstil atölyesi alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın çevrede panik yarattı.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki iki katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik panosundaki kaçaktan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, tekstil atölyesindeki malzemelerin tutuşması sebebiyle kısa sürede tekstil atölyesinin giriş katına yayıldı. Hızla üst katlara doğru yayılan yangının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşların da cep telefonu görüntülerine yansıyan yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın sonucu, Tekstil Atölyesi kullanılamaz duruma geldi.

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