Tuzla’da semt pazarında kavga: Döner bıçaklı saldırı! 1 yaralı

PAZARCILAR ARASINDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

SOPA, YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Taraflar birbirlerine sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga sırasında pazarcılar, rakiplerinin tezgâhını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı.

ELİNDE DÖNER BIÇAĞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kavgaya karışan bir kişinin elinde döner bıçağı taşıdığı görüldü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

POLİS MEMURU DARBE ALDI, 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memurlarından biri başından darbe alırken, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırarak kavgaya son verdi. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.