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Tuzla’da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı

Tuzla’da fabrikanın soğuk havada deposunda yangın çıktı
19.06.2022 20:23

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Tuzla’da bir fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı üzerinde bulunan bir fabrikanın soğuk hava deposu kısmında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığını duyan şirket yöneticilerinin olay yerine geldiği görüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

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