Haberler Yaşam Videoları 'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama

'Turnusol' operasyonuyla 3 milyon TL'lik dolandırıcılığa 8 tutuklama
16.01.2023 21:32

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:48
Aksaray'da ATM'nin önünde...
Yaşam 01:06
Asker babanın 7 ay sonra...
Yaşam 00:31
Tartıştığı kişinin önce...
Yaşam 00:51
Bir ay önce eşini kaybeden 48...
Yaşam 01:41
Hatay'da TIR ile öğrenci...
Yaşam 01:31
Kayıp olarak aranan gençlerin...
Yaşam 01:24
Otomobil park halindeki tıra...
Yaşam 00:52
17 yaşındaki genç dayısına...
Yaşam 01:46
Yolcu durağına çarpan otomobil...
Yaşam 00:30
Beyoğlu'nda telefon çalan...
Yaşam 03:06
Çekmeköy'de pompalı dehşette...
Yaşam 01:13
Hurdaya dönen araçtan yaralı...

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA), DİYARBAKIR ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 8’i tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul’da üretim ve tanıtım videosu çekerek güven sağlayan, kağıt ve karton üretim firmasına ürün karşılığında, Diyarbakır’da bazı kişilerden para alan 12 şüphelinin adreslerine 'Turnusol' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA