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Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı ve bileği koptu

Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı ve bileği koptu
28.02.2022 10:33

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Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu bir genç mayına basması sonucu sol ayak bileği koptu. Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H. (21) mayına bastı. Meydana gelen patlamada sol ayağı belik kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı.

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