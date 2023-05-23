Haberler Yaşam Videoları Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı'ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi
23.05.2023 09:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:13
8 yaşındaki çocuğu gasp eden...
Yaşam 03:22
Yabancı uyruklu şahıs...
Yaşam 00:29
Patenli gençlerin ölümle dansı...
Yaşam 01:15
Çevreyi rahatsız eden şahıslar...
Yaşam 02:06
Kontrolden çıkıp bariyere...
Yaşam 01:28
İşçilerin taşlı, sopalı,...
Yaşam 00:57
3 ton 600 litre sahte içki ele...
Yaşam 03:10
4 kızıl geyik doğaya salındı
Yaşam 01:04
Park halindeki tıra başka bir...
Yaşam 06:05
İETT şoförü ve araç sürücüsü...
Yaşam 01:32
İki aracın karıştığı kazada...
Yaşam 02:02
Bebek gibi bakılan kuzu...

Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’un Rize-Artvin Havalimanı’ndan 2. kez test atışı gerçekleştirildi. Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı. Geçen 7 ayın ardından 12 Mayıs günü yine bir test atışı görüntüleri resmi olarak Roketsan tarafından paylaşılan Tayfun'un bugün Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi. Saat 06.44’te yeniden test atışı yapılan Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken, Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı başarı ile tamamlandı. Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA