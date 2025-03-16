Türkiye’nin gönderdiği nakil uçağı Üsküp’te

Kuzey Makedonya'da bir gece kulübünde çıkan yangında onlarca kişi hayatını kaybederken 100'ü aşkın kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Pance Toskovski yangının konserde ışık efekti olarak kullanılan piroteknik cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye, bölgedeki yaralılara yardım göndermek amacıyla harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, durumu ağır olan üç yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığa ait Ambulans Uçak ile İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakil işlemlerininin başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçak, yangında yaralanan 3 kişiyi İstanbul'a nakletmek için Uluslararası Üsküp Havalimanı'na iniş yaptı.