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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor
16.01.2023 21:04

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Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü’ne kıyıları bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki sahillerde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Türkiye'nin en büyük, sodalı özelliği ile de dünyanın en büyük gölü olan Van Gölü'ne kıyısı bulunan Ahlat ilçesinde seyrine doyumsuz gün batımı görüntüleri ortaya çıkıyor. Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken İlçenin sahilinde bulunan eski ve yeni iskeleye inen vatandaşlar oluşan manzarayı hem izlemenin keyfini yaşıyor hem de ortaya çıkan güzel görüntüyü cep telefonlarıyla kaydediyor.

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