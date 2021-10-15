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Türkiye’de kış sert geçebilir! İstanbul’da kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı…

Türkiye’de kış sert geçebilir! İstanbul’da kar yağacak mı? Uzman isim açıkladı…
15.10.2021 01:25 - Son Güncelleme: 15.10.2021 01:38
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Sonbaharda hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Kış ayları ile ilgili ise şimdiden tahminler yapılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, ülke genelinde geçtiğimiz yıllara oranla bu kışın biraz daha sert geçeceğini söyledi. Her kış merak konusu olan "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna da netlik kazandıran tek, "İstanbul ve Marmara Bölgesi özelinde söylersek aralık, ocak ve şubat aylarında kar yağışı tahminleri var. Son 10 yıla göre kar yağışı miktarının fazla olacağı öngörülüyor" dedi.

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