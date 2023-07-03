Türkiye'de İlk ölümlü kazanın yaşandığı Halaskargazi Caddesi havadan görüntülendi

Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, Türkiye'nin ilk ölümlü trafik kazasının 26 Ocak 1912 yılında Halaskargazi Caddesi’nde gerçekleştiğini söyledi. Kazanın yaşandığı cadde havadan görüntülendi. Türkiye’de ilk ölümlü trafik kazası kayıtlara göre, 26 Ocak 1912 yılında İtalyan Konsolosluğu’nun şoförü Frederico Rasi’nin Şişli Camii yanında yer alan Halaskargazi Caddesi’nde İdris isimli Arnavut vatandaşa çarpmasıyla gerçekleşti. Türkiye'de yine kayıtlarda, ilk ölümlü trafik kazasını yapan şoför Rasi'nin, İdris’e çarpıp kaçtığı ardından Pangaltı’da polise yakalandığı yer aldı.