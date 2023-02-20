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Türkiye yazılı topa vurmayan Enes Trabzonspor’un gönderdiği top ve formasına kavuştu

Türkiye yazılı topa vurmayan Enes Trabzonspor’un gönderdiği top ve formasına kavuştu
20.02.2023 15:16

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Deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde üzerine “Türkiye” yazılı topu gördüğünde tekme vurarak oynamak yerine topu eline alıp kenara koyan Enes Akpınar adlı çocuğa Trabzonspor’un gönderdiği forma ile top teslim edildi. Çadır kentte kalan 15 yaşındaki Enes Akpınar’ın videosunu izleyen Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın talimatı ile gönderilen top, aynı zamanda güreş de yapan Enes Akpınar’a Trabzonspor forması ile birlikte teslim edildi. Trabzonspor forması ve top ile birlikte, “Futbol bir kardeşlik oyunudur. Özellikle ezeli rakibimiz ama bundan sonra ebedi dostumuz Fenerbahçe’nin de armağanı” denilerek deprem bölgesindeki görevliler tarafından bir oyun seti de hediye edildi. Enes Yıldırım deprem alanın dışında buldukları boşlukta top oynayan arkadaşlarını görüp yanlarına gittiğinde, topun üzerine Türkiye yazdığını görünce vurma yerine alıp kenara koymuştu.

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