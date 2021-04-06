Haberler Video Yaşam Videoları Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı
06.04.2021 10:25
Ana Sayfa 00:55
THY uçuş ekiplerine aşı...
Ana Sayfa 00:52
6 Nisan Borsa İstanbul'da son...
Ana Sayfa 01:24
Seri köz getir kardeşim yengen...
Ana Sayfa 01:43
PKK/KCK'ya İstanbul'da gece...
Ana Sayfa 03:28
Bakan Soylu A Haber'de darbe...
Ana Sayfa 02:13
CHP 1960 darbesinin siyasi...
Ana Sayfa 00:22
‘Sapık Alihan’ hesabının...
Ana Sayfa 19:38
Türkiye Montrö Sözleşmesi'ni...
Ana Sayfa 00:20
Nesli tükeniyor! 7'si ölü...
Ana Sayfa 02:10
Bakan Akar'dan skandal...
Ana Sayfa 00:46
Fenerbahçe'yi yıkan haber!...
Ana Sayfa 00:29
Çekmeköy'de Bay Kemal'e yardım...

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan pilot, kabin memuru ve yükleme uzmanları (load master), Kovid-19 aşısı olmaya başladı. Uçuşlarda görevli çalışanlarla birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin isminin de aşı sistemine iletildiği anlatılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nın hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.


THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, aktif uçuş görevinde bulunan 16 bin 256 personelin, Sağlık Bakanlığının aşı sistemine bildirildiği aktarıldı.

Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan kovid_19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında... pic.twitter.com/HgUc6JJrAR

&mdash; Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 6, 2021

Açıklamada, aşı yaptıran ekiplerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayınladığı genelge uyarınca 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyeceği ve sağlık durumlarının yakından takip edileceği belirtildi.

Uçuşlarda görevli çalışanlarla birlikte yolcuyla ve uçakla temas edebilecek olan yer hizmetleri çalışanı 2 bin 250 kişinin isminin de aşı sistemine iletildiği anlatılan açıklamada, Türk Hava Yolları'nın hem yolcularının hem de ekiplerinin sağlığı için seyahatin her aşamasında gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.

Yaşam Videoları