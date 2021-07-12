Türk bayrağına yapılan saygısızlık kamerada!

Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılarak indirdi ve çöp kovasına attı. Bu anlar bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansırken, polisin eşkalini ve kimliğini belirlediği kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk bayrağı, bir kadın tarafından bağlı olduğu yerden koparılıp, çöp kovasına atıldı.

Bayrağın asılı olduğu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin, sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Geçtiğimi gün Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alınmıştı.