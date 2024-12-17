Turgutlu’da işçi servisi tıra çarptı: Çok fazla yaralı var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, işçi taşıyan bir servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı. E-96 Karayolu Turgutlu OSB köprüsü üzerinde gerçekleşen kazada, Turan U. yönetimindeki 35 GA 9321 plakalı servis aracı, aynı yönde ilerleyen Çetin V. idaresindeki 06 EAG 716 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisindeki yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.