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Tunceli’de turiste ayı saldırdı!

Tunceli’de turiste ayı saldırdı!
16.07.2021 22:13
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Çin uyruklu turist Jan Emmett Seto bir bozayının saldırısına uğradı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağı Merkezi'ni arayan Seto için askeri helikopter havalandı.


Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir turist bozayı saldırısına uğradı.

Munzur Dağları'ndaki Karagöl Yaylası'na gezmeye giden Çin uyruklu Jan Emmett Seto (33) ayı saldırısına uğradı.

112'Yİ ARADI
Cep telefonuyla 112 Acil Çağı Merkezi'ni arayan Seto, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını bildirdi.

ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI
Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri, Seto'yu bulunduğu noktadan askeri helikopterle alarak Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.

Hastanedeki tedavisi süren turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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