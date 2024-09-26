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Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta fünye ile 2 kez patlatıldı
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Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta fünye ile 2 kez patlatıldı

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 00:38 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 01:06

Tunceli'de şüpheli bir paket görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler paketi fünye ile 2 kez patlattı.

Tunceli'de üstgeçidin altına bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve ikinci kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki üstgeçidin altında sahipsiz çantanın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle ekipler, çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamalarını istedi. Ekiplerin uyarısının ardından çanta, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamayla açılmayan çanta, ikinci kez fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede, çantadan kırtasiye malzemeleri çıktı. Yapılan incelemelerin ardından cadde araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

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