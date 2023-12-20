Tunceli'de 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralıkta Pülümür ilçesinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Doğa Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılarla temas sağlandı. Yaban keçisi kokusunun yoğun alınması üzerine arazi detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda 5 yaşındaki erkek yaban keçisi, başı ve derisi soyularak arazide bırakıldığı, karkas etlerin ise ardıç ağacında gizlendiği belirlendi. 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet çerçevesinde 300 bin 450 lira tazminat bedeli cezası ve 8 bin 308 lira idari para cezası olmak üzere toplam 308 bin 758 lira para cezası uygulandı.