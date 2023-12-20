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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 16:05

Tunceli'de Kaçak Avcılara Rekor Ceza: Yaban Keçisi ve Domuz Avına 308 Bin 758 Lira 🦌 💰

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yasa dışı avlanma faaliyeti gerçekleştiren iki şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemeler sonucu, bir yaban keçisi ve bir domuz avladıkları tespit edilen şahıslara, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet nedeniyle toplam 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Tunceli'de 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet çerçevesinde 308 bin 758 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralıkta Pülümür ilçesinde silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Doğa Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılarla temas sağlandı. Yaban keçisi kokusunun yoğun alınması üzerine arazi detaylı olarak incelendi. İnceleme sonucunda 5 yaşındaki erkek yaban keçisi, başı ve derisi soyularak arazide bırakıldığı, karkas etlerin ise ardıç ağacında gizlendiği belirlendi. 1 adet yaban keçisi ve 1 adet domuz avı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet çerçevesinde 300 bin 450 lira tazminat bedeli cezası ve 8 bin 308 lira idari para cezası olmak üzere toplam 308 bin 758 lira para cezası uygulandı.

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