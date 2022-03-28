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Tunceli'de ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

Tunceli'de ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi
28.03.2022 14:04 - Son Güncelleme: 28.03.2022 14:04

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Tunceli’de elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yılın büyük bir bölümünü karlar altında geçiren Ovacık ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını, helikopterle ulaşarak giderdi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin bin 300 rakımlı Ovacık ilçesi Çambulak mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi ve rüzgâr sebebiyle dağıtım elektrik hatlarında arıza yaşandı ve kesintiler meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ulaşan arıza bildirimi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşların enerjisiz kalmaması için hızla harekete geçti. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığı ve çığ ile kapanan köy yolları sebebiyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, arızaya tedbirli bir şekilde en kısa sürede ve müdahale edebilmek için ilk kontrolü dron ile gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olan ekipler, arızaya müdahale edebilmek için askeri personelden helikopter desteği istedi. Gelen helikopterle bölgeye geçen ekipler, ardından zorlu kış şartlarında arızalı hatta yürüyerek ulaştı. Kar ve tipi altında arızaya müdahale eden ekipler, elektrik kesintisini gidererek bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladı.

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