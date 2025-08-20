Tunceli’de 22 yaşındaki genç Pülümür Çayı’nda boğuldu
Tunceli’de serinlemek için Pülümür Çayı’na giren 22 yaşındaki Ali M., akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı.
SERİNLEMEK İÇİN ÇAYA GİRDİ
Olay, Tunceli merkeze bağlı Örenönü Tabiat Parkı mevkisindeki Pülümür Çayı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Ali M., serinlemek için suya girdi.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Genç, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışmaları sonucunda Ali M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.