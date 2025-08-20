Tunceli’de 22 yaşındaki genç Pülümür Çayı’nda boğuldu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Ekiplerin çalışmaları sonucunda Ali M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU Genç, kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERİNLEMEK İÇİN ÇAYA GİRDİ Olay, Tunceli merkeze bağlı Örenönü Tabiat Parkı mevkisindeki Pülümür Çayı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Ali M., serinlemek için suya girdi.